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بالفيديو.. منى برنس تهدي «رقصة جديدة» إلى رئيس جامعة السويس
الدكتورة منى برنس

بالفيديو.. منى برنس تهدي «رقصة جديدة» إلى رئيس جامعة السويس

الجمعة، 21 ابريل 2017 08:12 ص

للمرة الثالثة، نشرت الدكتورة منى برنس، أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس، فيديو رقص جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، حيث ظهرت فى الفيديو بملابس “منزلية”، وترقص فيه أمام بيتها.

وهاجمت “برنس” في الفيديو المنشور، رئيس جامعة السويس الدكتور ماهر مصباح، وعددًا من أساتذة الجامعة، قائلة: “أنا منى برنس اللى حضرتك حولتها للتحقيق، ولحد دلوقتى أنا منتظرة الإخطار الرسمي بميعاد التحقيق ومكانه، لحد دلوقتى ما جاليش حاجة خالص مع أني بروح الجامعة كل أسبوع، قبل ما تخبطوا بيوت الناس بالطوب شوفوا بيوتكم الأول”.

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