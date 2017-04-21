نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي فيديو يوضح انتهاء فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك “خالد بن الوليد”، والذي نفذته عناصر من وحدات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة البحرينية بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة في البلدين، واستمر عدة أيام بميادين التدريب القتالي الخاصة بوحدات الصاعقة المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التدريب بالدمج بدأ بأعمال الرماية النمطية وغير النمطية من الأوضاع المختلفة من الثبات والحركة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى التدريب على رماية القناصة ليلًا ونهارًا.

وتابع الرفاعي أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات شملت أعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن واقتحام المنشآت المختلفة باستخدام العربات الحديثة والمجهزة بأطقم الاقتحام.

وأشار إلى أن التدريب تضمن أفضل الطرق لاقتحام وتحرير الرهائن فيما أظهر التدريب ما يتمع به عناصر القوات من الجانبين من دقة ومهارة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على العمل الجماعي والسيطرة على وسيلة مواصلات متحركة وتحريرها.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي أن التدريب يأتي في خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعادون العسكري.