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اليوم.. سحر نصر تلتقي مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر

اليوم.. سحر نصر تلتقي مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية

الجمعة، 21 ابريل 2017 08:02 ص

تستهل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، برنامجها صباح اليوم الجمعة، بتوقيت واشنطن، على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي، بعقد لقاء مع عدد من مسئولي كبريات الشركات الأمريكية، في إطار متابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع هذه الشركات خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، ولبحث زيادة استثمارات هذه الشركات في مصر.

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع هذه الشركات، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، ولبحث زيادة استثمارات هذه الشركات في مصر.

كما تلتقي بكل من نائب رئيس شركة جنرال إليكتريك، والنائب الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتتحدث في عدة جلسات حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبكات الأمان الاجتماعي.

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