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الجمعة 21 ابريل 2017 09:08 صباحاً
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بابا الفاتيكان يسلم رسالة إلى تواضروس.. هذا ما قاله!
بابا الفاتيكان - البابا فرانسيس

بابا الفاتيكان يسلم رسالة إلى تواضروس.. هذا ما قاله!

الجمعة، 21 ابريل 2017 08:00 ص

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إن المسيحيين كخدام للرجاء مدعوون إلى أن يبشروا معا بالمسيح القائم، وذلك من خلال شهادة حياتهم البهيجة وعبر الحب السخي تجاه الآخر، مضيفا- في رسالة تهنئة بعيد الفصح بعثها إلى، تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- “نحن نعلم أن عالم اليوم بحاجة ماسة إلى إعلان هذا الأمل، وهو الرجاء الوحيد الذي لا يخيب”.

وأوضح البابا فرنسيس، في الرسالة التي سلمت باليد من قبل القاصد الرسولي في مصر، المونسنيور برونو موزاروه، أنه “مع انتصار المسيح على الخطيئة والموت، يمكن لكل رجل وامرأة النظر إلى الحياة بعيون وقلب جديدين، حتى في ظروف تتميز بالحزن والصعوبات”، مشيرا إلى أن الظلام والفشل والخطيئة يمكن التغلب عليهم لتصبح نقطة انطلاق لمسيرة جديد، وفقا لما ذكرته وكالة “أكي” الإيطالية للأنباء.

وتابع بابا الفاتيكان قائلا: “ليكن عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون هذا العام في اليوم نفسه، مصدر إلهام لكنائسنا ورغبة متزايدة لتضامن يتزايد عمقا في مجال تقاسم الإنجيل وخدمة المحتاجين”.

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