يلقي وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة، الجمعة، بمسجد نادي الزمالك، بعنوان “الإسراء والمعراج دروس في الفرج بعد الشدة”.

ويأتي ذلك بمناسبة افتتاح المسجد الذي افتتحه الوزير ووعد بأداء خطبة الجمعة به، ووضعه تحت رعاية وزارة الأوقاف في الخطابة والدروس والندوات وفي سبيل التواصل مع الشباب في كل مكان وبخاصة في الأندية الرياضية الكبرى.

وأكد الوزير استعداده للتعاون مع جميع مؤسساتنا الوطنية، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والتجمعات العمالية في المصانع والشركات الكبرى، لنشر الفكر الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتأكيد على القيم والأخلاق الفاضلة وتعميق وترسيخ الانتماء الوطني وأسس العيش المشترك بين أبناء الوطن جميعًا.