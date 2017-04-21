 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 09:03 صباحاً
روابط سريعة
الشرطة الفرنسية تقتحم منزل مشتبه به في «هجوم باريس»
الشرطة الفرنسية بمطار شارل ديجول

الشرطة الفرنسية تقتحم منزل مشتبه به في «هجوم باريس»

الجمعة، 21 ابريل 2017 07:55 ص

نشرت وكالة سكاي نيوز عربية وثيقة قالت بأنها حصلت عليها أسوسيتد برس حول قيام الشرطة الفرنسية بتفتيش شقة شخص يدعى كريم شورفي في بلدة شيل بعد حادثة إطلاق النار الذي وقع في الشانزيليزيه والتي راح ضحيتها شرطي وأصيب اثنان بجروح.

وقال مسؤولان في الشرطة إن المشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما ويقطن إحدى الضواحي شرق العاصمة باريس.

وأعلنت مصادر قريبة من التحقيق أن السلطات كانت تجري تحقيقا في إطار الإرهاب حول مطلق النار بعد أن عبر عن نيته قتل عناصر من الشرطة.

وكانت عملية مداهمة منزل مطلق النار جرت مساء الخميس في منطقة سين-إي-مارن في الضاحية الباريسية، وهو صاحب وثيقة تسجيل السيارة المستخدمة في الاعتداء. وقتلت الشرطة منفذ الهجوم خلال عملية إطلاق النار.

يأتي هذا في الوقت الذي تقوم الشرطة الفرنسية بحملة مطاردة أمنية لآخر يشتبه بتورطه في تنفيذ هجوم باريس.

وقامت الشرطة بإصدار مذكرة توقيف للمشتبه به الثاني الذي يعتقد أنه وصل من بلجيكا إلى العاصمة الفرنسية عبر القطار.

من جهته، قال فرانسوا مولان مدعي باريس إن السلطات حددت هوية المسلح الذي نفذ الهجوم لكنها لن تعلن اسمه إلى أن يتأكد المحققون مما إن كان له شركاء.

وأكد مولان للصحفيين أن “هوية المهاجم معروفة وتم التأكد منها. لن أعلن اسمه لأن التحقيقات والحملات مستمرة.”

وأضاف “يريد المحققون أن يتأكدوا إن كان له شركاء أم لا.”

من جهته، قال بيير هنري برانديه المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه لم تعد هناك خطورة على حياة الشرطيين المصابين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3