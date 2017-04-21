أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات، وامتداد رمسيس (1، 2، 3)، ومقر وزارة المالية، وتعاونيات الجبل الأخضر، ومعسكرات الأمن المركزى (أحمد شوقى – شريف السباعى)، وضباط الصف، ونادى الشرطة، وفندق الماسة، وأرض المعارض، واستاد القاهرة، وقاعة المؤتمرات، والحى السادس، ومستشفى حميات العباسية، بجانب ضعف ضغط المياه بالحى السابع بمدينة نصر، ومدينة التوفيق، وذلك ابتداء من الساعة 4 عصر اليوم الجمعة، وحتى الساعة 8 صباح غدًا السبت، نظرًا لقيام جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى بتعديل مسار خط المياه قطر 800 مم المتعارض مع قواعد كوبري الفنجري تقاطع طريق النصر.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.