اليوم.. فحص تظلمات الإعادة على مقعدي البرلمانالجمعة، 21 ابريل 2017 07:51 ص
تنظر اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل، اليوم الجمعة، التظلمات على ما شاب مرحلة الإعادة فى الانتخاب التكميلى لمجلس النواب بدائرتى أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء بالمنوفية، وذلك وفق الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.
وأغلقت، مساء أمس الخميس، اللجان الانتخابية أبوابها، بعد انتهاء اليوم الثانى لتصويت المصريين فى الداخل، وعلى جانب آخر وكما يقول المصدر، فإن اللجنة استقبلت من وزارة الخارجية الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية والخاصة بتصويت المصريين بالخارج خلال جولة الإعادة، تمهيداً لإضافتها لنتائج الداخل.
وجرت جولة الإعادة بدائرة أبو كبير بالشرقية، بين محمد عبد الهادى حبيب وشهرته الدكتور محمد حبيب مستقل، وصبرى عبادة عن حزب حماة الوطن، فيما تضمنت الإعادة فى مركز تلا بالمنوفية بين فخرى بعد الله طايل من حزب مستقبل وطن، ومحمد الجحش مستقل.
وجرت الانتخابات بدائرة أبو كبير فى 128 لجنة انتخابية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى الدائرة 247 ألف ناحب، فى حين جرت الانتخابات بدائرة تلا والشهداء فى 196 لجنة انتخابية، ويبلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 409 آلاف و566 ناخبًا.
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