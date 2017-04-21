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بداخله 54 طفلاً.. هجوم مسلح على مستشفى في فنزويلا
مقتل جندى بأيدى متظاهري المعارضة فى فنزويلا بالعاصمة كراكاس

بداخله 54 طفلاً.. هجوم مسلح على مستشفى في فنزويلا

الجمعة، 21 ابريل 2017 07:49 ص

أكد وزير الخارجية الفنزويلى دلسى رودريغيز، أن “عصابات مسلحة” هاجمت مستشفى كان بداخله 54 طفلاً، الخميس، متهما معارضى الرئيس نيكولاس مادورو بالوقوف وراء هذا الهجوم، بعد يوم جديد من الاحتجاجات العنيفة.

وكتب رودريغيز فى تغريدة “أعلن أمام الأسرة الدولية أن عصابات مسلحة تستأجرها المعارضة هاجمت مستشفى للولادة بداخله 54 طفلا”، مشيرا إلى ان الرئيس أمر بإخلاء المستشفى الذى لم يحدد موقعه.

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