غادرت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، 5 رحلات لشركة الخطوط الجوية السعودية ضمن الاتفاق الذى تم بين سلطات مطار القاهرة والشركة لحل أزمة المعتمرين المتأخرين عن السفر وهو ما شكل بداية لانفراجة الأزمة.

وتم نقل نحو 2100 معتمر مصرى من عدة محافظات على متن رحلات الخطوط السعودية، ومن المقرر أن تغادر بعد قليل 3 رحلات أخرى على متن طائرات ذات سعة استيعابية كبيرة لحل أزمة التكدس بالمطار.

ومن المقرر أن تصل خلال ساعات قليلة طائرتان أيضا من الطراز العريض بعد استكمال رحلة السفر من مطار القاهرة لنقل باقي الركاب من المتأخرين عن السفر.

وتعمل حاليا محطة شركة الخطوط الجوية السعودية بالتنسيق مع سلطات المطار على تسكين ركاب طائرات اليوم فى الفنادق القريبة من المطار تنفيذا للاتفاق الذى قضى بضرورة مراعاة الركاب اعتبارا لظروف إقاماتهم البعيدة عن القاهرة.

كان مطار القاهرة الدولى، قد شهد خلال الأيام الماضية أزمة فى تكدس مئات المعتمرين داخل وخارج صالات السفر وداخل بوابات السفر بعد إنهاء إجراءات سفرهم بسبب عدم وجود العدد الكاف من الطائرات والعاملين بمحطة شركة الخطوط الجوية السعودية في المطار لاستيعاب الأعداد المغادرة، وهو ما دعا وزير الطيران شريف فتحى إلى إجراء اتصالات مع وزير النقل السعودى، الذى أوفد نائب رئيس سلطة الطيران المدنى السعودى إلى القاهرة للوقوف على الأزمة وحلها.