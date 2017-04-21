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ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري
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عملات

ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري

الجمعة، 21 ابريل 2017 06:45 ص
كتب ربيع شعبان
العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٢٠١ ٥٩.٢٧٧٥ 04/21 12:10 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٧٨ 04/21 12:10 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢١ ٤٦.٨٨٣١ 04/21 12:10 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٤ ٤.٩٥٧ 04/21 12:10 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١٤٢ 04/21 12:10 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٣١ 04/21 12:10 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٣٣٣ 04/21 12:10 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٩٢٥٧ ٢٣.١٨٣٤ 04/21 12:10 ص
كرون دنماركي ٢.٥٨٤١ ٢.٦١٥٤ 04/21 12:10 ص
كرون نرويجي ٢.٠٨٩٩ ٢.١١٠٣ 04/21 12:10 ص
يورو ١٩.٢٢٢٧ ١٩.٤٥٢٥ 04/21 12:10 ص
فرنك سويسري ١٧.٩٧٥٢ ١٨.١٥٧١ 04/21 12:10 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/21 12:10 ص
ين ياباني ١٦.٤٠٩٢ ١٦.٦٠٠٨ 04/21 12:10 ص
دولار استرالي ١٣.٤٤٩٩ ١٣.٥٩٥٣ 04/21 12:10 ص
دولار كندي ١٣.٣٠١٢ ١٣.٤٠٨١ 04/21 12:10 ص
كرون سويدي ١.٩٩٩ ٢.٠٢٢٧ 04/21 12:10 ص
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