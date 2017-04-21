نفت وزارة الأوقاف ما نشر على بعض المواقع، من أنه وبداية من العام الدراسى المقبل سيتم إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس.

وأكد المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، أن ما ذكر لا أساس له من الصحة وأن الدكتور محمد مختار جمعة، وضح فى مداخلته وفى أكثر من حديث أهمية تدريس التربية الدينية وإسنادها للمتخصصين لأن الأديان جميعا تدعو إلى القيم والأخلاق، وتؤكد على حرمة الدماء والأموال والأعراض، وإذا لم نحصن أبناءنا بالفكر الدينى الصحيح فستتخطفهم أيدى المتشددين المضللين .

وأضاف توضيح المركز الاعلامى، أن ما يؤكده وزير الأوقاف هو أن هناك كتابا حول القيم والأخلاق والمواطنة بمراجعة الإمام الأكبر والبابا، تدرس وزارة التربية والتعليم أن يكون داعما لمادة التربية الدينية وليس بديلا عنها.