 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 06:17 صباحاً
روابط سريعة
الأوقاف تنفي إلغاء مادة التربية الدينية
وزير اﻻوقاف محمد مختار جمعة

الأوقاف تنفي إلغاء مادة التربية الدينية

الجمعة، 21 ابريل 2017 05:47 ص

نفت وزارة الأوقاف ما نشر على بعض المواقع، من أنه وبداية من العام الدراسى المقبل سيتم إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس.

وأكد المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، أن ما ذكر لا أساس له من الصحة وأن الدكتور محمد مختار جمعة، وضح فى مداخلته وفى أكثر من حديث أهمية تدريس التربية الدينية وإسنادها للمتخصصين لأن الأديان جميعا تدعو إلى القيم والأخلاق، وتؤكد على حرمة الدماء والأموال والأعراض، وإذا لم نحصن أبناءنا بالفكر الدينى الصحيح فستتخطفهم أيدى المتشددين المضللين .

وأضاف توضيح المركز الاعلامى، أن ما يؤكده وزير الأوقاف هو أن هناك كتابا حول القيم والأخلاق والمواطنة بمراجعة الإمام الأكبر والبابا، تدرس وزارة التربية والتعليم أن يكون داعما لمادة التربية الدينية وليس بديلا عنها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3