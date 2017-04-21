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صحيفة تكشف تفاصيل زيارة براد بيت بأبناءه الستة من انجلينا جولي
انجلينا جولي وبراد بيت

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة براد بيت بأبناءه الستة من انجلينا جولي

الجمعة، 21 ابريل 2017 05:40 ص

الإعلام التى كانت تحرص على نقل أدق التفاصيل الخاصة بالنجمين وأبنائهما الستة، واليوم كشف موقع ” تايمز أوف إينديا ” تفاصيل الزيارة الأولى للأطفال الستة لوالدهم براد بيت بعد انفصاله عن إنجلينا ورغم تكتم الكثيرين على تفاصيل هذه الزيارة.. إلا أن وسائل الإعلام قد كشفت عنها مؤخرا.

كانت الزيارة الأولى التى توجه فيها الـ 6 أبناء لبراد بيت يوم الأحد 2 أبريل الماضى، إذ استقبلهم والدهم الممثل البالغ من العمر 53 عاما فى منزله فى لوس فيليز بولاية كاليفورنيا فى جو من الألفة وهى الأجواء التى افتقدها براد و أبناؤه.

ويتوقع الكثير من عشاق النجمين براد بيت و إنجلينا جولى أن زيارة الأبناء لوالدهم ستتكرر باستمرار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نجم هوليوود الشهير يفضل دائما البقاء بجانبهم.

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