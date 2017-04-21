تستهل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، برنامجها صباح اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن، على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي، بعقد لقاء مع عدد من كبريات الشركات الأمريكية.

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع هذه الشركات، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، ولبحث زيادة استثمارات هذه الشركات فى مصر.

كما تلتقى بكل من نائب رئيس شركة جنرال إليكتريك، والنائب الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتتحدث في عدة جلسات حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبكات الأمان الاجتماعي.