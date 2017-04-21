 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 04:39 صباحاً
روابط سريعة
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة
الطقس

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

الجمعة، 21 ابريل 2017 04:23 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة البحر المتوسط
فمن المتوقع أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح تكون سطحية جنوبية شرقية.
حالة البحر الأحمر
فمن المتوقع أن تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح تكون سطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 23 37
الإسكندرية 20 29
مطروح 17 23
بورسعيد 20 29
دمياط 19 29
بلطيم 19 32
الإسماعيلية 17 38
السويس 17 39
العريش 11 32
نخل 12 36
طابا 13 37
الطور 22 35
مرسى علم 25 34
الغردقة 24 37
شرم الشيخ 24 31
رفح 10 30
كاترين 14 39
سيوة 19 38
المنيا 17 39
الفيوم 18 37
رأس سدر 18 36
أبوسمبل 19 36
وسط الدلتا 22 36
أسيوط 17 38
سوهاج 18 38
الأقصر 21 40
أسوان 21 40
شلاتين 25 34
حلايب 26 32
الوادى الجديد 24 37
قنا 19 39
نويبع 23 36
السلوم 15 22

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3