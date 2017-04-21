يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة البحر المتوسط

فمن المتوقع أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح تكون سطحية جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

فمن المتوقع أن تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح تكون سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

الإسكندرية 20 29

مطروح 17 23

بورسعيد 20 29

دمياط 19 29

بلطيم 19 32

الإسماعيلية 17 38

السويس 17 39

العريش 11 32

نخل 12 36

طابا 13 37

الطور 22 35

مرسى علم 25 34

الغردقة 24 37

شرم الشيخ 24 31

رفح 10 30

كاترين 14 39

سيوة 19 38

المنيا 17 39

الفيوم 18 37

رأس سدر 18 36

أبوسمبل 19 36

وسط الدلتا 22 36

أسيوط 17 38

سوهاج 18 38

الأقصر 21 40

أسوان 21 40

شلاتين 25 34

حلايب 26 32

الوادى الجديد 24 37

قنا 19 39

نويبع 23 36

السلوم 15 22