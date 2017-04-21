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مصر تنقل 3 آلاف معتمر للمدينة المنورة اليوم
تكدس معتمرين

مصر تنقل 3 آلاف معتمر للمدينة المنورة اليوم

الجمعة، 21 ابريل 2017 04:26 ص

تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، 3 آلاف معتمر إلى كل من المدينة المنورة وجدة، عبر ١٨ رحلة جوية.

وأوضح مصدر بشركة مصر للطيران أن اليوم الجمعة، يشهد أعلى معدل في التشغيل للشركة مقارنة بباقي الأسبوع.

ومن المقرر أن تسير الشركة 18 رحلة جوية بواقع 10 رحلات إلى جدة و8 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 3050 راكبًا، بينما تقلع غدا السبت 16 رحلة جوية من مطاري القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية لنقل أكثر من 3600 معتمر إلى الأراضي المقدسة.

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