استنكر الإعلامي أسامة كمال، حالة الإهمال التي تعاني منها شجرة مريم الأثرية المتواجدة بحي المطرية بسبب انتشار القمامة والمقاهي حولها، مناشدًا المواطنين عدم السماح بتدهورها بعد أن أهملتها الدولة، و”نامت على ودنها”، على حد وصفه.

وأضاف كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي إم سي”، على قناة “دي إم سي”، أن الشجرة في وضعها الحالي “شيء مؤسف ومحزن”.