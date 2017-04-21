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أسامة كمال عن إهمال شجرة مريم الأثرية: "الدولة نايمة على ودانها"
المذيع اسامة كمال

أسامة كمال عن إهمال شجرة مريم الأثرية: "الدولة نايمة على ودانها"

الجمعة، 21 ابريل 2017 03:58 ص

استنكر الإعلامي أسامة كمال، حالة الإهمال التي تعاني منها شجرة مريم الأثرية المتواجدة بحي المطرية بسبب انتشار القمامة والمقاهي حولها، مناشدًا المواطنين عدم السماح بتدهورها بعد أن أهملتها الدولة، و”نامت على ودنها”، على حد وصفه.

وأضاف كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي إم سي”، على قناة “دي إم سي”، أن الشجرة في وضعها الحالي “شيء مؤسف ومحزن”.

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