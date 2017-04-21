أرجع الفنان حسين فهمي، أسباب سفره إلى دولة النمسا مع أبطال مصر بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الشتوية كونه سفيرًا دوليا للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة.

وأعرب خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “Cbc”، عن سعادته بتلك المشاركة.

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي رسالة للجمهور ، قائلة: “عايز أقول لكل الفضوليين والحشرييين إحنا ميهمناش حسين فهمي مطلق ولا أعزب ولا متزوج ولا مخلوع المهم عندنا رسالة إنسانية وفنية واللقب الاجتماعي مش فارق معانا”.

من جانبه قال فهمي، “وأنا كمان مبيهمنيش خالص، وزي ما في رئيس مخلوع في كمان فنان مخلوع”.

وكشف الفنان حسين فهمي، إن عائلته كانت تمتلك حلوان بأكملها، موضحًا أن جده محمود باشا فهمي هو مؤسس مدينة حلوان وهو الذي خصص قطارا هناك، والقطار كان مخصص لجدي حتى يتجول بأراضيه.

وأضاف أن جده كان رئيس مجلسي الشعب والشورى، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة تلك الأملاك ورفعنا قضايا ومن ضمن الأملاك هو قسم الشرطة وأخذنا حكم باسترداده ولكننا لم ننفذ الأحكام حتى الآن.