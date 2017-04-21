تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم من ضبط 42 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة

وقال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء أنه في مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط ( 20 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي ،( 16 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ، ( 3 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات ، و( 3 ) محكوما عليهم بالمخالفة و تم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية .