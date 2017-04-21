أعلن مدعي عام باريس فرانسوا مولانز عن تحديد هوية منفذ هجوم الشانزليزيه الإرهابي الذي وقع مساء الخميس و اسفر عن مصرع شرطي و إصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى سائحة أجنبية تصادف وجودها في موقع الحادث.

و قال مولانز-في تصريح له- أن هوية الإرهابي- الذي قتل برصاص قوات الأمن- تم تحديدها و التحقق منها إلا انه لن يكشف عنها في الوقت الراهن لاستمرار التحريات.

فيما آكدت مصادر أمنية أن المهاجم البالغ من العمر 39 عاما هو من مواليد بلدة سين-سان دوني و معروف لدى الأجهزة الأمنية، مضيفة انه تم مداهمة مسكّنه بمنطقة سين-اي مارن بالضاحية الباريسية.

و أضافت المصادر أن منفذ الاعتداء- الذي تبناه داعش- هو نفسه صاحب السيارة المستخدمة في الهجوم على سيارة للشرطة بشارع الشانزليزيه.

و لفتت إلى أن المهاجم كان مرصودا من قبل أجهزة الأمن لتطرفه و لا سيما بعد أن ابدى رغبته في قتل عناصر للشرطة و ذلك إلى جانب أن لديه سوابق إجرامية حيث اشتبك منذ 16 عاما مع الشرطة أثناء مطاردتها له و أصاب اثنين من عناصرها بجروح بالغة و قضى عقوبة بالسجن.

و من جانبه، صرح وزير الداخلية الفرنسي ماتياس فيكل بأن الشرطة حالت مساء الخميس دون وقوع مجزرة في شارع الشانزليزيه.

و كان تنظيم داعش الإرهابي تبنى الاعتداء عبر وكالة “أعماق” و قال أن منفذ الاعتداء يدعى “ابو يوسف البلجيكي”.