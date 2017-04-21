تعرف على حظك اليوم الجمعةالجمعة، 21 ابريل 2017 03:01 ص
الحمل
مهنياً: تلاحق بعض الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديداً، وتنتبه لوارداتك ولأموالك.
عاطفياً: تبتعد عن عنادك وعن رأي معيّن لئلا تصطدم مع الشريك، وتحاول التخفيف من حدّة النقاش غير المجدي.
صحياً: عليك منح ذاتك أوقاتاً من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.
الثور
مهنياً: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً في محيطك المهني.
عاطفياً: تكون مطلوباً من الجنس الآخر وربما يكون مفتوناً بلطافتك الفائقة، فلا تخيب أمله فيك وكن كما أنت على طبيعتك.
صحياً: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي وتمضيه كأنك تطير بخفة.
الجوزاء
مهنياً: مصاعب وحواجز تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.
عاطفياً: تحرز تقدّماً مهّماً وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية.
صحياً: كن متأنياً ومتروياً، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة.
السرطان
مهنياً: تواجه بعض الارتباك والالتباس، فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصال مع بعض الزملاء، ويسبب بعض المشاكل العابرة.
عاطفياً: لا تدع هموم العمل تطغى على حياتك الاجتماعية، بل حاربها وتخلص منها، وخصص وقتاً أطول للشريك فهو بحاجة إليك.
صحياً: تجد نفسك اليوم ممتلئاً بالطاقة والنشاط وتجد لذة وسعادة في الحياة.
الاسد
مهنياً: يشير القمر في الدلو إلى اشتباك مهني أو إلى مواجهة مهنية، وقد تسمع خبراً غير مفرح أو تصادف محاورين أذكياء ولكنهم غير صادقين.
عاطفياً: لقاءات رومانسية وتقارب في الآراء ووجهات النظر، وتزداد القواسم المشتركة ما يؤدي الى التوصل الى حل يرضي الطرفين.
صحياً: تترك نفسك تنجرف في واجبات الحياة اليومية فلا تعتني بجسمك كما هو مطلوب منك.
العذراء
مهنياً: ينتقل كوكب المريخ إلى برج الجوزاء، لكي يقلل من وهجك ويتحدث عن فترة أكثر تعقيداً تتجلى أكثر ويتبدّل المناخ كلياً.
عاطفياً: العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجوّ المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق وتحل المشاكل.
صحياً: تكون متشنجاً وعصبياً، في هذه الحال الرياضة مستحسنة ومفضلة.
الميزان
مهنياً: ينتقل كوكب عطارد إلى برج الحمل ويكون القمر في برج الدلو، ما يريح البال ويشعرك بالطمأنينة، ويدعكم الأصدقاء وتبدو متحمساً لجديد.
عاطفياً: كُن حذراً من الخلافات والمشاحنات فهي قد تتطوّر سلبياً ودراماتيكيا لتتأزّم من دون أي سبب وجيه، وتكون الخاتمة غير سعيدة على الإطلاق.
صحياً: يخفّ الضغط قليلاً وتشعر ببعض الارتياح وبرغبة في القيام بنشاط مفيد.
العقرب
مهنياً: لا تعدّل شيئاً في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك.
عاطفياً: تعيش أفضل التأثيرات والظروف، وتحظى بفرص مميزّة لم تحلم بها من قبل، وتعيش مع الشريك أوقاتاً ممتعة لم تعرف من ذي قبل.
صحياً: بعد التعب الذي كنت تشكوه تستعيد طاقتك وحيويتك الصاخبة.
القوس
مهنياً: تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج يحملون إليك مفاجآت سارّة تنقلك إلى عالم آخر.
عاطفياً: عليك الهدوء وتجنّب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس، بل حافظ على معنوياتك العالية للتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام.
صحياً: امنح نفسك المزيد من الاسترخاء والراحة ولن تكون إلا سعيداً ومرتاحاً.
الجدي
مهنياً: لا تتمادَ في أفكارك المتشائمة، وغضّ الطرف عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء الآخرين وشوائبهم.
عاطفياً: تحصل على من يستمع إلى دقات قلبك تجاهه وما يجول في داخلك من عواطف جيّاشة، فترتاح نفسياً وتعيشك أوقاتاً سعيدة.
صحياً: لا تدع الوقت يسرق منك كل لحظة فرح، واستمتع بالأجواء الجميلة المحيطة بك.
الدلو
مهنياً: تشتد ثقتك بالنفس وتلاقي المساعدة المطلوبة فتسير الأمور كما يجب وتشعر أن المناخ بدأ يتغير، فمارس ينتقل إلى برج الجوزاء وهو موقع مناسب جداً لك.
عاطفياً: إذا كانت العلاقة جديدة فالظروف واعدة ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة، أمّا إذا كنت عازباً فهو يوم ممتاز للتعارف ولتعميق الصداقات.
صحياً: تقوم بأعمال متعددة في الوقت ذاته، ما يسبب لك إرهاقاً وتعباً نفسياً.
الحوت
مهنياً: ينتقل كوكب المريخ إلى برج الجوزاء فيولد حالة دقيقة قليلاً ويحتم عليك الانتباه إلى كل شيء وعدم التهور أو المغامرة من دون حساب.
عاطفياً: عليك أن تحترم آراء الحبيب وأن تأخذ بها وتشعر بالتفاؤل بعلاقتك به وأنك وجدت الشريك المناسب.
صحياً: أنت خيالي بعض الشيء وهذا ما يجعلك تواجه بعض التوترات العصبية.
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