هواوي تعتزم إنشاء أول مصنع لإنتاج الفايبرالجمعة، 21 ابريل 2017 02:25 ص
كشفت هالة عرندة مدير أول العلاقات الحكومية بشركة هواوى مصر، عن اعتزام الشركة إنشاء أول مصنع لإنتاج الفايبر في المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات من خلال شراكتها مع شركة ” يوفك”.
وأوضحت عرندة خلال المؤتمر الصحفي، أن الشركة ستشارك خلال الفترة القادمة في تنفيذ العديد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل توفير الحلول التكنولوجية للمدن الذكية.
ومن جانبه ، قال محمد فوزى مدير الحلول المتكاملة بشركة هواوى مصر، إن الشركة بدأت في إنشاء ألواح طاقة شمسية لمجموعة من أبراج الاتصالات لشركات المحمول الثلاث فى سيناء.
وأضاف فوزي أن المركز الإقليمي للتدريب والابتكار والحلول المتكاملة “CSIC” بمصر، بلغ حجم تكلفته الاستثمارية نحو 5 ملايين دولار، 3 ملايين دولار في الإنشاء، و2 مليون دولار في مجال البحث والتطوير، مؤكدا تخصيص 2 مليون دولار سنويا للإنفاق على البحث والتطوير بالمركز.
وعن تكلفة المركز، قال فوزي أن التكلفة الاستثمارية للمركز بلغت ٥ ملايين دولار ليساهم في تعزيز مفهوم الحوسبة السحابية، وتطوير الحلول المبتكرة والبحث المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساهمة في مبادرات المدن الذكية.
وأكد محمود صوان، مسئول العلاقات العامة بـهواوي مصر”، أن هواوي العالمية تتضمن نحو 180 ألف موظف، فضلًا عن 80 ألف موظف يعملون بمجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى التواجد في 170 دولة حول العالم.
وأشار صوان أن الشركة لديها حاليا 120 شريكا بالسوق المحلى تنفذ مشروعاتها من خلالهم ويتم توفير 5000 وظيفة بالتعاون مع الشركة، كما لديها 1000 موظف فى مصر، حيث بدأت عملها فى مصر منذ 2002، وحققت معدل نمو بلغ 30% خلال عامى 2015 و2016 فى اعداد الموظفين لديها.
وكشف صوان أن هواوي شحنت ١٣٩ مليون هاتف ذكي خلال عام ٢٠١٦، كما أن ايرادتها السنوية بلغت ٢٥.٩ مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها ٤٤٪.، كما واصلت هواوي الاستثمار في المستقبل وباإنفاق سنوي على البحث والتطوير يصل إلى ١١ مليار دولار أمريكي.
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