تستعد المجموعة العربية للتجارة والتوزيع “القصراوي”، وكيل العلامة التجارية الصينية جاك، لطرح طراز جاك S1 في السوق المحلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت المجموعة برئاسة فوزي القصراوي تستهدف طرح السيارة، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 في دورته الرابعة والعشرين، والذي كان مخططًا له منتصف مارس الماضي، لكن تأجيل المعرض أربك الخطة التسويقية للشركة.

وتنتمي جاك S1 لفئة السيارة الكروس أوفر، وتصل سَعتها اللترية إلى 1300 سي سي، وتتوفر بفئتين، الأولى ذات ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، والثانية ذات ناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

وقالت مصادر أن الشركة قررت تأجيل الإعلان عن السيارة بعد تأجيل المعرض لحين تحسُّن الأوضاع التسويقية للسيارات وانتعاش الطلب؛ لأن حالة الركود الحالية قد تؤدي لـ”قتل السيارة”، مضيفة أن المجموعة ربما ترجئ الإعلان عن جاك S1 حتى موعد انعقاد معرض أوتوماك فورميلا خلال سبتمبر المقبل، إذا استمرت أوضاع السوق على ما هي عليه حاليًّا.

وأشارت المصادر إلى أن القصراوي كانت تعتزم الإعلان عن أكثر من طراز على هامش المعرض، كما أنها طلبت كميات محدودة منها، ووصل بعضها بالفعل قبيل انعقاد المعرض بأيام قليلة، لكن الشركة فوجئت بالتأجيل.

يذكر أن القصراوي تقوم بتوزيع العديد من العلامات التجارية في مصر، وأبرزها نيسان، كما أنها وكيل عدد من العلامات الأخرى، وهي: جاك الملاكي وبايك الملاكي، بالإضافة إلى أتوبيسات جولدن دراجون.

وأضافت المصادر أن الشركة تراهن، خلال الفترة الحالية، على خدمات ما بعد البيع؛ لضمان كفاءتها وانتشارها بجميع المحافظات؛ للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء. ومن بين المراكز التي يتم المراهنة عليها والعمل على إنجازها مركز حي الأسمرات بالقطامية والذي يخدم العديد من المناطق؛ لموقعه الاستراتيجي.