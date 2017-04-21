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السيطرة على حريق مصنع الكتان بقرية شبرا ملس بمحافظة الغربية
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السيطرة على حريق مصنع الكتان بقرية شبرا ملس بمحافظة الغربية

الجمعة، 21 ابريل 2017 12:53 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمصنع كتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية ، وأتت النيران على أكثر من ألف طن كتان.
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا بنشوب حريق هائل بمصنع كتان ملك أولاد أبو أمارة ، وامتدت النيران للمنازل المجاورة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية 10 سيارات إطفاء ، وتمكنت من السيطرة على النيران بالمصنع و 3 منازل مجاورة ، دون حدوث اصابات ، وتم تحرير محضر بالحادث ، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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