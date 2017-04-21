تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمصنع كتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية ، وأتت النيران على أكثر من ألف طن كتان.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا بنشوب حريق هائل بمصنع كتان ملك أولاد أبو أمارة ، وامتدت النيران للمنازل المجاورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية 10 سيارات إطفاء ، وتمكنت من السيطرة على النيران بالمصنع و 3 منازل مجاورة ، دون حدوث اصابات ، وتم تحرير محضر بالحادث ، وأخطرت النيابة للتحقيق.