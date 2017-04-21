قرر كل من فرانسوا فيون مرشح حزب “الجمهوريون” (يمين) في انتخابات الرئاسة الفرنسية ، ومارين لوبن مرشحة حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ، إلغاء كافة فعالياتهما الانتخابية والتي كانت مقررة غدا الجمعة ، وذلك عقب الهجوم الارهابي على جادة الشانزليزيه مساء اليوم الخميس.

وطالب فيون - في تصريح صحفي - بتعليق حملة الانتخابات اثر اعتداء الشانزليزيه.

يذكر أن الشرطة الفرنسية حذرت بعض مرشحي الرئاسة ، من بينهم فيون ولوبن ، من امكانية تعرضهم الى اعتداء إرهابي ، وقامت بالفعل بالقاء القبض الثلاثاء الماضي على شخصين بجنوب فرنسا كانا يعدان لهجوم وشيك على عدد من الأهداف.

وصرح الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند ، في وقت سابق اليوم ، بأنه سيتم الإلتزام بأعلى درجات اليقظة لتأمين الإنتخابات الرئاسية التي ستنطلق جولتها الأولى الأحد المقبل.