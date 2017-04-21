أكد الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا اولاند انه سيتم التزام أعلى درجات اليقظة لتأمين الانتخابات الرئاسية المرتقبة الاحد المقبل و ذلك بعد حادث إطلاق النار بمنطفة الشانزليزيه مساء اليوم بباريس و الذي راح ضحيته شرطي و أصيب اثنان أخران بالإضافة إلى سيدة تصادف وجودها في المنطقة و مطلق النار .

وأضاف اولاند-في مؤتمر صحفي عقده اليوم- انه تم إغلاق منطقة الحادث و إجلاء الاشخاص المتواجدين بها، مشيرا الى قيام نيابة باريس لمكافحة الإرهاب بفتح تحقيق للكشف عن شركاء محتملين للمهاجم .

واكد اولاند انه سيجتمع بمجلس الدفاع صباح غد الجمعة و انه تم اتخاذ كافة التدابير لرفع تعبئة قوات الشرطة و الدرك و الجيش في ظل الظروف التي تشهدها فرنسا.

و اضاف انه سيتم تنظيم تكريم وطني للشرطي الذي لقي مصرعه، لافتا الى العمل الصعب الذي تضطلع به قوات الأمن مما يستلزم دعم الأمة لهم بالكامل .

و اضاف:” علينا اتخاذ ما يلزم من تدابير حتى تقوم قواتنا بمهامها بالطبع في اطار دولة القانون” مشيرا الى اصرار فرنسا على مكافحة الإرهاب على التراب الوطني و أينما كانت القوات الفرنسية تقوم بمهام.