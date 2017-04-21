 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 01:40 صباحاً
روابط سريعة
سيلتا فيجو يتأهل لنصف نهائي الدورى الأوروبى على حساب جينك
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو يتأهل لنصف نهائي الدورى الأوروبى على حساب جينك

الجمعة، 21 ابريل 2017 12:23 ص

انتزع سيلتا فيجو الإسباني بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تعادله أمام جينك بهدف لمثله في بلجيكا مستفيدا من النتيجة الإيجابية التي حققها بالفوز في مباراة الذهاب بـ 3-2 بملعب بالايدوس.
تقدم الفريق الإسباني، الذي وصل للمرة الأولى في تاريخه لنصف نهائي بطولة قارية، بهدف للدنماركي بيون سيستو في الدقيقة 67 ، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل بعدها بثلاث دقائق عن طريق لياندرو تروسارد.
ومن المقرر أن تجرى غدا الجمعة قرعة الدور قبل النهائي في مدينة نيون السويسرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3