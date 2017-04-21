قالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها كانت تبيع الملابس في منطقة العتبة خلال فترة الجامعة، وإن والد صديقها ساعدها في ذلك.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج “دايرة الشر”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن والدها كان موظفا بسيطا، ورفض أن تكمل تعليمها بمعهد التمثيل على نفقته، بعد أن أنهت دراستها بكلية التجارة، مشيرة إلى أنها اضطرت لبيع الساندويتشات، وحققت أرباحا جيدة من ذلك وغطت تكاليف دراستها بمعهد التمثيل.