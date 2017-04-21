حدث فى مثل هذا اليوم 21 أبريل .. وفاة الشاعر الكبير "صلاح جاهين"

1509: هنري الثامن يعتلي عرش إنجلترا عقب وفاة والده هنري السابع.

1519: هرنان كورتيس يصل إلى مدينة فيراكروز المكسيكية.

1612: توكوغاوا إيه-ياسو يصدر مرسومًا يمنع فيه الديانة المسيحية في الأراضي التي تقع تحت السيطرة اليابانية.

1702: رئيس “عشيرة أكو” أسانو ناغانوري يقوم بمحاولة قتل كيرا يوشيناكا في قلعة إيدو فاتحًا لأحداث عرفت باسم السبعة وأربعون ساموراي.

1800: استسلام الثائرين من أهالي مصر في ثورة القاهرة الثانية وذلك بعد أن سلط عليهم الجنرال كليبر مدافعه وأحرق أحياء القاهرة.

1918: مقتل الطيار المقاتل مانفرد فون ريشتهوفن في فرنسا إبان الحرب العالمية الأولى.

1921: توقيع ميثاق برشلونة الخاص بتنظيم حرية الترانزيت.

1934: الانتهاء من بناء تمثال هاتشيكو في ساحة محطة شيبويا.

1941: سلطات الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسًا عليها تحت الانتداب.

1960: افتتاح مدينة برازيليا كعاصمة للبرازيل على يدي الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك.

1961: الأمم المتحدة تتخذ قرارًا يقضي بإنهاء اتفاقية الوصاية التي فرضتها على تنجانيقا الواقعة حاليًا في تنزانيا والصادرة عام 1946، وقد أصبحت تنجانيقا مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية.

1961: محاولة الإطاحة بـالرئيس الفرنسي شارل ديجول في انقلاب الجزائر.

1967: الجيش يتولى السلطة في اليونان.

1978: توقيع اتفاقية الصيد البحري اليابانية / السوفيتية.

1981: البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان قرر الموافقة على بيع طائرات الإنذار المبكر / أواكس إلى المملكة العربية السعودية.

1982: مصر تستعيد منطقة شرم الشيخ التي تعتبر جزء من سيناء في إطار اتفاقية السلام المصرية / الإسرائيلية.

1986: وفاة الشاعر الكبير “صلاح جاهين”.

2004: انفجار في إدارة المرور في المملكة العربية السعودية يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 145 آخرين بجروح.

2009: إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لليونسكو.