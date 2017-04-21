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حدث فى مثل هذا اليوم 21 أبريل .. وفاة الشاعر الكبير "صلاح جاهين"
صلاح جاهين

حدث فى مثل هذا اليوم 21 أبريل .. وفاة الشاعر الكبير "صلاح جاهين"

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:24 ص

1509: هنري الثامن يعتلي عرش إنجلترا عقب وفاة والده هنري السابع.

1519: هرنان كورتيس يصل إلى مدينة فيراكروز المكسيكية.

1612: توكوغاوا إيه-ياسو يصدر مرسومًا يمنع فيه الديانة المسيحية في الأراضي التي تقع تحت السيطرة اليابانية.

1702: رئيس “عشيرة أكو” أسانو ناغانوري يقوم بمحاولة قتل كيرا يوشيناكا في قلعة إيدو فاتحًا لأحداث عرفت باسم السبعة وأربعون ساموراي.

1800: استسلام الثائرين من أهالي مصر في ثورة القاهرة الثانية وذلك بعد أن سلط عليهم الجنرال كليبر مدافعه وأحرق أحياء القاهرة.

1918: مقتل الطيار المقاتل مانفرد فون ريشتهوفن في فرنسا إبان الحرب العالمية الأولى.

1921: توقيع ميثاق برشلونة الخاص بتنظيم حرية الترانزيت.

1934: الانتهاء من بناء تمثال هاتشيكو في ساحة محطة شيبويا.

1941: سلطات الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسًا عليها تحت الانتداب.

1960: افتتاح مدينة برازيليا كعاصمة للبرازيل على يدي الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك.

1961: الأمم المتحدة تتخذ قرارًا يقضي بإنهاء اتفاقية الوصاية التي فرضتها على تنجانيقا الواقعة حاليًا في تنزانيا والصادرة عام 1946، وقد أصبحت تنجانيقا مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية.

1961: محاولة الإطاحة بـالرئيس الفرنسي شارل ديجول في انقلاب الجزائر.

1967: الجيش يتولى السلطة في اليونان.

1978: توقيع اتفاقية الصيد البحري اليابانية / السوفيتية.

1981: البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان قرر الموافقة على بيع طائرات الإنذار المبكر / أواكس إلى المملكة العربية السعودية.

1982: مصر تستعيد منطقة شرم الشيخ التي تعتبر جزء من سيناء في إطار اتفاقية السلام المصرية / الإسرائيلية.

1986: وفاة الشاعر الكبير “صلاح جاهين”.

2004: انفجار في إدارة المرور في المملكة العربية السعودية يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 145 آخرين بجروح.

2009: إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لليونسكو.

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