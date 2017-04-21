حدث فى مثل هذا اليوم 21 أبريل .. وفاة الشاعر الكبير "صلاح جاهين"الجمعة، 21 ابريل 2017 10:24 ص
1509: هنري الثامن يعتلي عرش إنجلترا عقب وفاة والده هنري السابع.
1519: هرنان كورتيس يصل إلى مدينة فيراكروز المكسيكية.
1612: توكوغاوا إيه-ياسو يصدر مرسومًا يمنع فيه الديانة المسيحية في الأراضي التي تقع تحت السيطرة اليابانية.
1702: رئيس “عشيرة أكو” أسانو ناغانوري يقوم بمحاولة قتل كيرا يوشيناكا في قلعة إيدو فاتحًا لأحداث عرفت باسم السبعة وأربعون ساموراي.
1800: استسلام الثائرين من أهالي مصر في ثورة القاهرة الثانية وذلك بعد أن سلط عليهم الجنرال كليبر مدافعه وأحرق أحياء القاهرة.
1918: مقتل الطيار المقاتل مانفرد فون ريشتهوفن في فرنسا إبان الحرب العالمية الأولى.
1921: توقيع ميثاق برشلونة الخاص بتنظيم حرية الترانزيت.
1934: الانتهاء من بناء تمثال هاتشيكو في ساحة محطة شيبويا.
1941: سلطات الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسًا عليها تحت الانتداب.
1960: افتتاح مدينة برازيليا كعاصمة للبرازيل على يدي الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك.
1961: الأمم المتحدة تتخذ قرارًا يقضي بإنهاء اتفاقية الوصاية التي فرضتها على تنجانيقا الواقعة حاليًا في تنزانيا والصادرة عام 1946، وقد أصبحت تنجانيقا مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية.
1961: محاولة الإطاحة بـالرئيس الفرنسي شارل ديجول في انقلاب الجزائر.
1967: الجيش يتولى السلطة في اليونان.
1978: توقيع اتفاقية الصيد البحري اليابانية / السوفيتية.
1981: البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان قرر الموافقة على بيع طائرات الإنذار المبكر / أواكس إلى المملكة العربية السعودية.
1982: مصر تستعيد منطقة شرم الشيخ التي تعتبر جزء من سيناء في إطار اتفاقية السلام المصرية / الإسرائيلية.
1986: وفاة الشاعر الكبير “صلاح جاهين”.
2004: انفجار في إدارة المرور في المملكة العربية السعودية يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 145 آخرين بجروح.
2009: إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لليونسكو.
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