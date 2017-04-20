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بالفيديو.. مايا دياب تخرط الملوخية وتكشف طريقة غشها في الإمتحانات
النجمة مايا دياب مايا

بالفيديو.. مايا دياب تخرط الملوخية وتكشف طريقة غشها في الإمتحانات

الخميس، 20 ابريل 2017 11:59 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

قالت الفنانة مايا دياب، إنها كانت تغش في المدرسة بواسطة لصق ورق الغش على رجلها، ولم يستطع أحد أن يكشفها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “عيش الليلة”، المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم أشرف عبد الباقي: “كنت بلصق الورق على رجلي ومحدش يقدر يشوفها طبعا”، ليرد عليها الفنان أشرف عبد الباقي، قائلا: “وأكيد طبعا رجلك اللى نجحت في الآخر مش أنتي”.

وأضافت النجمة اللبنانية قائلة، إنها تجيد الطبخ وتحب من الأكل المصري “المسقعة”، كما أعربت عن عدم إعجابها بالكشري، قائلة: “ليه رز على مكرونة على عدس، إيه كل ده”.

وأكدت “بحب الملوخية، لكنها في لبنان غير مصر”، وقامت الفنانة بخرط الملوخية على الهواء، وقال “عبد الباقي” مغازلا إياها: “أنا حبيت الملوخية أوي يا جماعة”.

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