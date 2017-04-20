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راشفورد يقود مانشستر يونايتد لعبور أندرلخت لنصف نهائي اليوروباليج
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راشفورد يقود مانشستر يونايتد لعبور أندرلخت لنصف نهائي اليوروباليج

الخميس، 20 ابريل 2017 11:55 ص

فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على أندرلخت البلجيكى، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات العودة من ربع نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح التسجيل لمان يونايتد اللاعب هنريك مخيتريان بالدقيقة 10، فيما أحرز هدف التعادل لأندرلخت اللاعب سفيان في الدقيقة 32، ثم يحرز الهدف الثانى اللاعب ماركوس راشفورد بالدقيقة 107 من المباراة.

وعرض إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد إلى إصابة خطيرة، خرج على إثرها مع نهاية الوقت الأصلي.

بهذه النتيجة يصعد فريق مانشستر يونايتد على حساب أندرلخت بمجموع لقائي الذهاب والعودة 3/2.

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