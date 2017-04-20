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القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالمنيا
دراجات بخارية دراجة بخارية

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالمنيا

الخميس، 20 ابريل 2017 11:52 ص

تمكنت أجهزة البحث الجنائي في المنيا ، اليوم الخميس ، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص، يقيمون بقرية نزلة عبيد، تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية.
وتلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة ، تفيد قيام ثلاثة أشخاص يقيمون بقرية نزلة عبيد بدائرة مركز المنيا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية من مالكيها، أثناء تواجدهم بالعمل بطريق المغافلة.
وبتقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهمين بمحال إقامتهم وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بصحتها.

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