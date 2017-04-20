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الرئيس الفرنسي يدعو لاجتماع طارئ عقب حادث الشانزليزيه الإرهاب
فرانسوا هولاند

الرئيس الفرنسي يدعو لاجتماع طارئ عقب حادث الشانزليزيه الإرهاب

الخميس، 20 ابريل 2017 11:48 ص

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى اجتماع طارئ عقب إطلاق نار جديد قرب الشانزليزيه بعد أكثر من ساعة من مقتل شرطيين في ذات الشارع.

من ناحيته نفى متحدث باسم الداخلية الفرنسية وفاة شرطي آخر جراء هجوم إرهابي في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس في الوقت الذي تفتش فيه قوات الأمن منزل المهاجم القتيل شرقي العاصمة.

وكان شرطيان لقيا مصرعهما وأصيب آخر إثر إطلاق نار مساء اليوم الخميس في وسط باريس، وأضاف المصدر أن الشخص الذي أطلق النار على الشرطة في شارع الشانزليزيه قتل.

وأكد مصدر بالشرطة إن اثنين نفذا الهجوم وقال أحد الشهود إن أحد المهاجمين ترجلا من السيارة في الموقع وبدءا في إطلاق النار من سلاح آلي.

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