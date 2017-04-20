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تفكيك أربع خلايا داعمة لتظيم داعش الإرهابي في كازاخستان
داعش بانر ارهاب تطرف

تفكيك أربع خلايا داعمة لتظيم داعش الإرهابي في كازاخستان

الخميس، 20 ابريل 2017 11:46 ص

أعلنت أجهزة الأمن في كازاخستان ، اليوم الخميس ، تفكيك 4 خلايا متطرفة تدعو إلى دعم تنظيم “داعش” الإرهابي.
وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن لجنة الأمن القومي الكازاخية نفذت سلسلة عمليات خاصة طالت مقاطعتي أكتيوبينسك وجنوب كازاخستان ، وأسفرت عن القضاء على أنشطة 4 مجموعات متطرفة قام أعضاؤها بنشر مواد تدعو إلى دعم تنظيم “داعش” المحظور في كازاخستان.
وأضافت اللجنة أن 11 شخصاً أوقفوا جراء هذه العمليات في إطار التحقيق الأولي في قضيتي الترويج للإرهاب وبث الشقاق الديني، مشيرة إلى أن قوات الأمن تنفذ
وتجري حالياً عمليات تفتيش وبحث فى أماكن إقامة الموقوفين واستجواب الشهود.

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