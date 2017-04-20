وكالة الصحافة الفرنسية: «داعش يتبني مسئولية اعتداء باريس»الخميس، 20 ابريل 2017 11:41 ص
أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية تبني تنظيم داعش لإعتداء باريس الإرهابي الذي وقع منذ قليل بإطلاق نار عشوائي في منطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط باريس، مساء الخميس، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية بعد الحادث.
وقال مصدر أمني لـ”رويترز”، إن شخصين مسلحين على الأقل نفذا الهجوم، أحدهما قتل على يد رجال الشرطة الذين ردوا على إطلاق النار فورا.
وقالت مراسلة “سكاي نيوز عربية” في باريس إن هناك شخصا واحدا على الأقل شارك المهاجم القتيل في تنفيذ الهجوم لا يزال طليقا.
وأوضحت مصادر شرطية أن المسلح القتيل “معروف أمنيا”.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم استخدم رشاش “كلاشنيكوف” في هجومه، الذي وقع قرب محطة مترو جورج الخامس.
وقالت نقابة لقوات الشرطة في فرنسا على “تويتر”، إن الضابط الضحية قتل بالرصاص لدى وجوده في سيارة متوقفة عند إشارة مرور، على أيدي مهاجم يستقل مركبة متحركة.
ونقلت “رويترز” عن شاهد عيان قوله إن مهاجما خرج من سيارة ممسكا بالرشاش، وأطلق النار على الشرطة.
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