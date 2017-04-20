 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 12:13 صباحاً
روابط سريعة
وكالة الصحافة الفرنسية: «داعش يتبني مسئولية اعتداء باريس»
حادث باريس

وكالة الصحافة الفرنسية: «داعش يتبني مسئولية اعتداء باريس»

الخميس، 20 ابريل 2017 11:41 ص
محيط - أحمد عبد الخالق - وكالات

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية تبني تنظيم داعش لإعتداء باريس الإرهابي الذي وقع منذ قليل بإطلاق نار عشوائي في منطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط باريس، مساء الخميس، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية بعد الحادث.

وقال مصدر أمني لـ”رويترز”، إن شخصين مسلحين على الأقل نفذا الهجوم، أحدهما قتل على يد رجال الشرطة الذين ردوا على إطلاق النار فورا.

وقالت مراسلة “سكاي نيوز عربية” في باريس إن هناك شخصا واحدا على الأقل شارك المهاجم القتيل في تنفيذ الهجوم لا يزال طليقا.

وأوضحت مصادر شرطية أن المسلح القتيل “معروف أمنيا”.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم استخدم رشاش “كلاشنيكوف” في هجومه، الذي وقع قرب محطة مترو جورج الخامس.

وقالت نقابة لقوات الشرطة في فرنسا على “تويتر”، إن الضابط الضحية قتل بالرصاص لدى وجوده في سيارة متوقفة عند إشارة مرور، على أيدي مهاجم يستقل مركبة متحركة.

ونقلت “رويترز” عن شاهد عيان قوله إن مهاجما خرج من سيارة ممسكا بالرشاش، وأطلق النار على الشرطة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3