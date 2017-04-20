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ترامب يعلن الدور الرئيس لأمريكا في ليبيا
ترامب

ترامب يعلن الدور الرئيس لأمريكا في ليبيا

الخميس، 20 ابريل 2017 11:34 ص

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يرى دورا للولايات المتحدة في ليبيا باستثناء هزيمة متشددي تنظيم داعش.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني قال ترامب “لا أرى دورا في ليبيا. أظن أن الولايات المتحدة لديها الآن ما يكفي من الأدوار.” بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ترامب “أرى دورا في القضاء على داعش . نحن ناجعون جدا في ذلك الشأن... أعتبر ذلك دورا أساسيا وذلك هو ما سنفعله سواء في العراق أو ليبيا أو أي مكان آخر.”

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