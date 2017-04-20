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أسوشيتد برس: إطلاق نار فى واشنطن يسفر عن إصابة ضابطى شرطة
الشرطة الأمريكية

أسوشيتد برس: إطلاق نار فى واشنطن يسفر عن إصابة ضابطى شرطة

الخميس، 20 ابريل 2017 11:28 ص
وكالات

ذكرت وكالة ” أسوشيتد برس” أنه وقع إطلاق نار منذ قليل على ضابطى شرطة بمدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية  أسفر عن إصابتهما دون أن تبدى مزيد من المعلومات.

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