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متحدث باسم الداخلية الفرنسية ينفي وفاة شرطي آخر
الشرطة الفرنسية بمطار شارل ديجول

متحدث باسم الداخلية الفرنسية ينفي وفاة شرطي آخر

الخميس، 20 ابريل 2017 11:25 ص
وكالات

قالت وكالة رويترز إن المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية، نفى قبل قليل وفاة شرطي آخر في حادث إطلاق النار وسط باريس.
وأفادت فضائية سكاي نيوز، أن شخص خرج من سيارة واستخدم رشاش كلاشينكوف في إطلاق النار على رجال الشرطة الفرنسية مما أدي غلي مقتل شرطي وإصابة اثنين.
وأوضحت أن الشرطة الفرنسية أكدت أن عملية أمنية لاتزال مستمرة في منطقة الهجوم، أن الشرطة الفرنسية طلبت من جميع سكان المنطقة تجنب الذهاب إلى جادة الشانزيليزيه.
وقالت الشرطة الفرنسية في وقت سابق ،إن هناك جريحان من الشرطة وقتيل واحد.

وأضافت الشرطة الفرنسية، أن المسلح الذي قتل في باريس معروف لدى دوائر الأمن.

وبعث الرئيس الأمريكي ترامب تعازيه للشعب الفرنسي بمقتل الشرطي في باريس، ويرى أنه يبدو هجوما إرهابيا آخر.

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