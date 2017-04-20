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تنظيم "داعش" يتبني حادث إطلاق النار بباريس
حادث باريس2

تنظيم "داعش" يتبني حادث إطلاق النار بباريس

الخميس، 20 ابريل 2017 11:33 ص

تنظيم “داعش” يتبني حادث إطلاق النار بباريس

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