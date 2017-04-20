طالبت السفارة السعودية في باريس رعاياها بتوخي الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه نظراً لوجود اشتباه أمني.

وتشهد باريس حالة من الاستنفار الأمني مساء اليوم الخميس، بعد وقوع هجوم مسلح في جادة الشانزليزيه، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر، وتصفية أحد منفذي الهجوم.

وأفادت الشرطة الفرنسية بتنفيذ عملية خاصة في منطقة الشانزليزيه، حيث كان هناك إطلاق نار. مرجحة أن يكون العمل إرهابيا وأن هناك شخصين على الأقل متورطان في هذا الهجوم.