 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 12:11 صباحاً
روابط سريعة
بيان عاجل من السفارة السعودية لرعاياها في باريس
السفارة السعودية في المانيا

بيان عاجل من السفارة السعودية لرعاياها في باريس

الخميس، 20 ابريل 2017 11:18 ص
وكالات

طالبت السفارة السعودية في باريس رعاياها بتوخي الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه نظراً لوجود اشتباه أمني.
وتشهد باريس حالة من الاستنفار الأمني مساء اليوم الخميس، بعد وقوع هجوم مسلح في جادة الشانزليزيه، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر، وتصفية أحد منفذي الهجوم.
وأفادت الشرطة الفرنسية بتنفيذ عملية خاصة في منطقة الشانزليزيه، حيث كان هناك إطلاق نار. مرجحة أن يكون العمل إرهابيا وأن هناك شخصين على الأقل متورطان في هذا الهجوم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3