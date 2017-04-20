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حريق هائل بمصنع كتان بالغربية والنيران تمتد إلى المنازل
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حريق هائل بمصنع كتان بالغربية والنيران تمتد إلى المنازل

الخميس، 20 ابريل 2017 11:11 ص
وكالات

اندلع مساء اليوم الخميس، حريق هائل بمصنع كتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية ملك أولاد أبو أمارة، وأتت النيران على كميات كبيرة من الكتان الخام وامتدت النيران للمنازل المجاورة.
انتقل العميد طارق داود مأمور مركز زفتى و5 سيارات إطفاء، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة.

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