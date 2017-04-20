أعلنت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري رعايتها لمركز الإبتكار IHub الذي تأسسه كلية الهندسة جامعة عين شمس تحت إشراف عميدها دكتور مهندس أيمن عاشور. يأتي تأسيس المركز ضمن خطة مستقبلية طموحة ذات رؤية شاملة ومحاور متعددة منها الإرتقاء بالعملية والبيئة التعليمية. تشمل “خطة التطوير 2020” ضمن محاورها الأساسية تجديد شامل لكافة مختبرات الكلية والبنية التحتية. وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة ابتداءً من عام 2013، حيث تم التجديد الكامل للبنية التحتية للمرافق، وقاعة الاحتفالات الكبرى، والمجمع الرياضي، والحدائق والشوارع الداخلية. وعلاوة على ذلك، تم إضافة وتحديث العديد من المختبرات وورش العمل المتخصصة وتجهيزها بـأحدث المعدات لدعم العديد من البرامج الرائدة الجديدة.

تقوم شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري بدعم خطة التطوير الطموحة لكلية الهندسة من خلال رعاية مركز الابتكار IHub و ذلك من خلال رعاية حفلاً خيرياً للموسيقار عمر خيرت يخصص دخله لخدمة خطة التطوير 2020. يقام مركز الابتكار (iHub) على مساحة 1800 م2 لخدمة أكثر من 4000 طالب يعملون على مشاريعهم المبتكرة على مدار العام. وسوف يسهم المركز في توفير مساحات عمل للتصميم والاجتماعات والمناقشات وتنفيذ النماذج الأولية لأفكارهم ، علاوة على إنشاء قاعات للقاء الخبراء والمستشارين للطلاب ممن لهم اتجاه تقنى أو يميلون نحو ريادة أعمال. كما يتضمن مركز الابتكار iHub مساحة عمل متعددة الأغراض ، وقاعات اجتماعات ذات أحجام مختلفة، وورشة تنفيذ نماذج أولية مجهزة بـمعدات الحديثة.

وقد علق دكتور مهندس/ أيمن عاشور - عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس قائلاً ” نؤمن أن الشباب هم العمود الفقري لمستقبل مشرق نأمل في تحقيقه. كما نؤمن بأن التعليم هو الخطوة الأولى على طريق النجاحات ومن هنا جاء تركيزنا على توفير التعليم الجيد باستخدام تقنيات مبتكرة لخريجي المستقبل. ونظرا للتقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا، صممنا خطة تطوير شاملة طويلة الأجل بدأت منذ عام 2013 وتستمر حتى عام 2020 حيث نشهد اليوم انطلاق المرحلة الثانية منها. ولعل أهم ما في هذه الخطة هي مشاركة الأجيال المختلفة بالكلية في هذه الخطة ليضعون لمساتهم وفكرهم بأنفسهم.”

وأضاف عاشور أن المرحلة الثانية تشمل مركز الإبتكار بالإضافة إلى “المعامل والورش المركزية ” المقامة على مساحة 2000 م2وهو ما يتضمن مجمع ورش صناعية بها أحدث معدات التصنيع التي من شأنها أن تعطي طلابنا الإحتكاك المطلوب بالعمليات الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى الدعم التصنيعي الذي يحتاجونه لتصنيع جميع الأجزاء اللازمة المطلوبة في مشاريعهم المستمرة طول العام. تمثل ” المعامل والورش المركزية ” أيضا حلقة وصل قوية تربط جامعتنا بالصناعات المجاورة لتزويدهم بالخدمات والاستشارات .كما صرح عاشور أنه سيتم نقل جميع المختبرات التي تستخدم بشكل كثيف من قبل اقسام متعددة إلى مجمع المعامل المركزية، وإعادة تنظيمها وتجديدها لتزويد طلابنا بـمنصة حوسبـية ومعامل قياس اللازمة لإجراء التجارب المختبرية.

وعلى صعيد آخر، صرح دكتور مهندس- أشرف دويدار – العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري- قائلاً ” مشاركتنا اليوم في رعاية مركز الابتكار الذي تقيمه كلية الهندسة جامعة عين شمس تلخص فلسفة الشركة فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية حيث اننا نهدف دوماً إلى دعم الابتكار و الابداع و جعل ترسيخهم في كل مراكز الإنتاج في مصر هدف استراتيجي و ذلك لإيماننا ان الابداع و الابتكار اصبح ضرورة لا رفاهية و ان طموحنا هو ان نصل لمرحلة الإنجاز بأبداع و ابتكار و ليس فقط الإنجاز .. كما تساعد رؤية التطوير في احياء الدور المجتمعي للجامعة في تقديم خدمات فعلية للمجتمع المحيط من خلال أفكار وجهود طلابها مما يحفزهم على تطبيق دراساتهم بشكل عملي ومجتمعي.

و أضاف ان ما يحدث اليوم يؤكد على أهمية ومحورية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير كافة جوانب المجتمع وتعزيز الابتكار ودعم الشباب في مهمته القادمة في بناء مجتمع مبدع ونأمل أن تمثل الخطة الطموحة التي تم عرضها اليوم نموذجاً يحتذى به من قبل كافة الجامعات المصرية على اختلاف التخصصات حيث تعمل هذه الخطة ليس فقط على تلبية متطلبات الطلاب المختلفة ولكن أيضاً التقريب بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب وهو ما نحتاجه بشدة اليوم.”

أضاف دويدار أن شركة أرضك للتنمية والاستثمار فازت مؤخراً بجائزة المسؤولية المجتمعية عن مسابقة “شباب برة الصندوق لمصر برة الصندوق” والتي هدفت إلى التفكير خارج الصندوق من خلال تقديم أفكار مبتكرة من قبل الشباب للتحديات التي تواجه الدولة في مختلف القطاعات بالإضافة إلى شراكة شركة أرضك مع الجامعة الامريكية والـ IFMA أكبر المؤسسات الأمريكية في مجال إدارة المرافق لتقديم كورسات لتطوير كوادر شابة بأحدث علوم وتقنيات إدارة المشات في العالم وذلك للحفاظ على الثروة العقارية وخلق فرص عمل في مجال إدارة المنشآت

وفي نفس السياق قامت شركة أرضك بدعم برنامج ابتعاث كوادر شابة لجامعة برادنبرج بألمانيا بالتعاون مع فنون جميلة عمارة – جامعة الإسكندرية وكلية الهندسة جامعة القاهرة - لدراسة تحويل مناطق مصر الاثرية لمناطق مدرة للربح.

يذكر أن شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري تأسست - عـام 1998 كــشــركــة مساهمة مصرية برأسمال بلغ 500 مليون جنيه مصري، ومنذ تأسيسها، أخذت الشركة في التوسع والازدهار بخطى ثابتة في سوق العقارات المصرية، حتى أصبحت تمتلك عدداً من المشروعات العقارية المستقبلية. تقوم استراتيجية الشركة وفلسفتها الرئيسية على الاستفادة من التجارب العالمية الفريدة للمجتمعات المتقدمة مع الحفاظ على الميراث الثقافي المصري وقد بدى ذلك جلياً في مشروع زيزينيا المستقبل أحدث وأكبر مشروعات الشركة بالقاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية. وعلــى مــدار خبــراتها الواسعــة أسست أرضك أربعة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية كبرى أضافت قيمة هائلة لسوق القطاع العقاري وفكراً مختلفاً أثرى الصناعة ككل. وتتضمن هذه المشروعات أربعة كمبوندز سكنية شهيرة؛ ألا وهي زيزينيـا، زيزينـيـا جاردن، زيزينيــا روز، زيزينيا فلاورز وأحدث مشروعات الشركة وأكبرها هو كمبوند زيزينيا المستقبل.