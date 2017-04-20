 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 12:17 صباحاً
روابط سريعة
القبض على رجل طارد ابنة أوباما الكبرى وطلب الزواج بها
ابنة أوباما - أوباما

القبض على رجل طارد ابنة أوباما الكبرى وطلب الزواج بها

الخميس، 20 ابريل 2017 11:07 ص
وكالات

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الخميس، إن السلطات الأمريكية ألقت القبض على رجل يواجه اتهامات بمطاردة ومضايقة “ماليا أوباما”، ابنة رئيس الولايات المتحدة السابق “باراك أوباما”.

وأفادت تقارير بأن عملاء الخدمة السرية احتجزوا المدعو “جاير نيلتون كاردوسو”، البالغ من العمر 30 عاما، وهو من “بروكلين”، بعدما ترصد ابنة “أوباما”، البالغة من العمر 18 عاما، في عدة أماكن، فضلا عن أنه حاول دخول البيت الأبيض في الماضي.

ووفقا لما جاء في موقع “نيويورك ديلي نيوز”، فإن “كاردوسو” توجه في إحدى المرات إلى مبنى كانت تعمل به الابنة الكبرى لـ”أوباما” كمتدربة، وطلب منها الزواج؛ وقالت مصادر إن عملاء الخدمة السرية أوقفوه عندما حاول أن يتبع “ماليا” إلى خارج مبنى آخر في حي “مانهاتن”، وطالبوه بتركها وشأنها.

وبعد ذلك توجه العملاء إلى شقة ذلك الرجل في “بروكلين” وقاموا باستجوابه، وتوصلوا إلى أنه يعاني من مشاكل نفسية، ونقلوه إلى مستشفى كي يتم تقييمه.

وذكرت الصحيفة أن عملاء الخدمة السرية قاموا بإبلاغ الشرطة عنه الثلاثاء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3