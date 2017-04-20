قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الخميس، إن السلطات الأمريكية ألقت القبض على رجل يواجه اتهامات بمطاردة ومضايقة “ماليا أوباما”، ابنة رئيس الولايات المتحدة السابق “باراك أوباما”.

وأفادت تقارير بأن عملاء الخدمة السرية احتجزوا المدعو “جاير نيلتون كاردوسو”، البالغ من العمر 30 عاما، وهو من “بروكلين”، بعدما ترصد ابنة “أوباما”، البالغة من العمر 18 عاما، في عدة أماكن، فضلا عن أنه حاول دخول البيت الأبيض في الماضي.

ووفقا لما جاء في موقع “نيويورك ديلي نيوز”، فإن “كاردوسو” توجه في إحدى المرات إلى مبنى كانت تعمل به الابنة الكبرى لـ”أوباما” كمتدربة، وطلب منها الزواج؛ وقالت مصادر إن عملاء الخدمة السرية أوقفوه عندما حاول أن يتبع “ماليا” إلى خارج مبنى آخر في حي “مانهاتن”، وطالبوه بتركها وشأنها.

وبعد ذلك توجه العملاء إلى شقة ذلك الرجل في “بروكلين” وقاموا باستجوابه، وتوصلوا إلى أنه يعاني من مشاكل نفسية، ونقلوه إلى مستشفى كي يتم تقييمه.

وذكرت الصحيفة أن عملاء الخدمة السرية قاموا بإبلاغ الشرطة عنه الثلاثاء.