قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن فريقا من التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية – قام اليوم بمداهمة فيلا يمنطقة العجمى تدار كمخزن غير مرخص للأدوية.

واشار “حجازي”، الى انه قد تم ضبط كميات ضخمة من الأدوية منها كميات كبيرة من الأدوية التى يعانى السوق نقصا شديدا فيها حاليا ، حيث تم جرد الأدوية وتشيع الفيلا بمعرفة مفتشى الصيدلة وتسليمها لمباحث التموين لحين العرض على النيابة العامة.

وأوضحت الدكتورة هالة عبده – مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – أنه قد تم الحصول على إذن النيابة لتفتيش الفيلا الكائنة بالكيلو 22 طريق الإسكندرية مطروح الساحلى غرب الإسكندرية ، حيث وجدت كميات هائلة من الأدوية المخزنة بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة ، وجميعها أدوية مسجلة ومصرح بتداولها بالسوق المصرى ويصل حجمها إلى 80 ألف علبة دواء من 262 صنفا مختلفا ومنها أصناف يعانى السوق عجزا شديدا منها.

وتابعت”:كما أن بها كميات كبيرة مخزنة بطريقة غير سليمة خارج الثلاجات رغم ان حفظها يحتاج لوضعها بالثلاجات، ويقدر إجمالى ثمن الأدوية المضبوطة بحوالى مليون ونصف المليون جنيه.

كان الدكتور مجدى حجازى - وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية – قد قرر صرف مكافأة شهر لأعضاء فريق التفتيش الصيدلى الذي شارك في الضبطية.