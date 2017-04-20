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بالصور.. اللحظات الأولى بعد حادث هجوم "الشانزليزيه" بباريس
الشرطة الفرنسية

بالصور.. اللحظات الأولى بعد حادث هجوم "الشانزليزيه" بباريس

الخميس، 20 ابريل 2017 11:13 ص
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نشرت وكالة “رويترز”، صورا  تُظهر اللحظات الأولى فى “الشانزليزيه” بباريس بعد وقوع حادث إطلاق النار، الذى أسفر عن مقتل شرطيا، وإصابة آخر مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر بالشرطة، إن شرطيا قتل وأصيب آخر فى واقعة إطلاق نار، مساء اليوم الخميس فى وسط باريس، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأضاف المصدر أن الشخص الذى أطلق النار على الشرطة عند شارع الشانزليزيه، أحد أكثر الشوارع شهرة فى العالم، قتل.

وأوضحت الشرطة، إن الواقعة “عمل إرهابي” على الأرجح. ودعت السلطات الجماهير إلى الابتعاد عن المنطقة.

وشاهد مراسل من رويترز طائرة هليكوبتر تحلق فوق وسط باريس فى إطار متابعة عملية الشرطة فيما يبدو.

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