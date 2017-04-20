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أولاند يدعو لاجتماع طارئ عقب اعتداءات باريس
فرانسوا اولاند

أولاند يدعو لاجتماع طارئ عقب اعتداءات باريس

الخميس، 20 ابريل 2017 11:02 ص
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دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى اجتماع طارئ عقب الاعتداءات التي استهدف شرطيين بالقرب من محيط الشانزلزيه فى العاصمة باريس، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فى خبر عاجل منذ قليل.

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