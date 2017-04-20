 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 12:17 صباحاً
روابط سريعة
حادث إطلاق نار جديد قرب "الشانزليزيه"
الشانزليزيه

حادث إطلاق نار جديد قرب "الشانزليزيه"

الخميس، 20 ابريل 2017 10:40 ص
متابعات

قالت قناة “العربية” في خبر عاجل إن الشرطة الفرنسية أعلنت وقوع حادث إطلاق نار جديد قرب الشانزليزيه.

وكان شرطيا فرنسياً قتل وأصيب آخران، في حادث إطلاق نار الأول بمنطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط باريس، مساء الخميس، بهجوم رجحت الشرطة أن يكون إرهابيا.

وقال مصدر أمني إن شخصين مسلحين على الأقل نفذا الهجوم، أحدهما قتل على يد رجال الشرطة الذين ردوا على إطلاق النار فورا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم استخدم رشاش “كلاشنيكوف” في هجومه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3