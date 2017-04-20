قالت قناة “العربية” في خبر عاجل إن الشرطة الفرنسية أعلنت وقوع حادث إطلاق نار جديد قرب الشانزليزيه.

وكان شرطيا فرنسياً قتل وأصيب آخران، في حادث إطلاق نار الأول بمنطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط باريس، مساء الخميس، بهجوم رجحت الشرطة أن يكون إرهابيا.

وقال مصدر أمني إن شخصين مسلحين على الأقل نفذا الهجوم، أحدهما قتل على يد رجال الشرطة الذين ردوا على إطلاق النار فورا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم استخدم رشاش “كلاشنيكوف” في هجومه.