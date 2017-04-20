أعلنت نقابة اللاعبين المحترفين الإنجليزية اليوم الخميس عن سيطرة فريقا تشيلسي وتوتنهام هوتسبر، متصدرا الدوري الإنجليزي لكرة القدم على الترتيب، على التشكيل المثالي للبريميير ليج لهذا العام.

وضم التشكيل أربعة لاعبين من فريقي العاصمة لندن، حيث اختير كل من ثنائي الدفاع جاري كاهيل وديفيد لويس ولاعب الوسط نجولو كانتي ولاعب الوسط المهاجم إيدين هازارد من “البلوز”، بينما وقع الاختيار على الظهيرين كيل ووكر وداني روز ولاعب الوسط المتألق ديلي ألي والمهاجم هاري كين من “السبيرز”.

بينما ضمت أندية مانشستر يونايتد وليفربول وإيفرتون لاعبا وحيدا ، حيث اختير الحارس الإسباني ديفيد دي خيا والمهاجم السنغالي ساديو ماني والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على الترتيب.

وأشار جوردون تيلور، المدير التنفيذي للنقابة، إلى أن “جوائز نقابة اللاعبين دائما ما تعتبر فرصة ذات طابع خاص وأحد أجمل الليالي في الأجندة الكروية بإنجلترا “.

وأضاف المسئول، الذي سيشرف على تسليم الجوائز للاعبين خلال الحفل المقام يوم الأحد المقبل بالعاصمة لندن والذي سيتم الإعلان خلاله أيضا عن أفضل لاعب وأفضل لاعب صاعد في “البريميير ليج” هذا الموسم، “لا يوجد شرف أكبر من أن يتم اختيارك وتكريمك من جانب زملائك لتكون ضمن أفضل لاعبي الموسم”.

وكانت أبرز ملامح التشكيل المثالي لهذا الموسم هو غياب العديد من الأسماء الكبيرة التي قدمت أداء طيبا على مدار المسابقة أبرزهم ثنائي صاحب الصدارة، سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو، ومهاجم مانشستر يونايتد، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ومهاجم أرسنال، التشيلي أليكسيس سانشيز، بينما تم ترشيحهم لجائزة أفضل لاعب في البطولة هذا الموسم.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

خط الدفاع: كيل ووكر (توتنهام هوتسبر)، وديفيد لويس وجاري كاهيل (تشيلسي)، وداني روز (توتنهام هوتسبر).

خط الوسط: ديلي ألي (توتنهام هوتسبر)، وإيدين هازارد ونجولو كانتي (تشيلسي)، وساديو ماني (ليفربول).

خط الهجوم: هاري كين (توتنهام هوتسبر)، وروميلو لوكاكو (إيفرتون).