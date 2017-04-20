رجحت الشرطة الفرنسية أن يكون الهجوم الذي وقع اليوم الخميس بمنطقة الشانزليزيه بباريس عملا إرهابيا، لافتة إلى أن شخصين متورطين في إطلاق النار على الشرطة قتل أحدهما.

وقتل شرطي فرنسي وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار بمنطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط باريس، مساء الخميس.

وبحسب تقرير سكاي نيوز الشخص الذي أطلق النار قتل على يد رجال الشرطة الذين ردوا على هجومه فورا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم استخدم رشاش “كلاشنيكوف” في هجومه.

وأشار التقرير إلى تواجد أمني مكثف في شارع الشانزليزيه في باريس بعد الحادث، فيما انتشر جنود من الجيش الفرنسي في المنطقة.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا كبيرا على موقع الحادث، ومنعت المارة من الاقتراب من منطقة إطلاق النار.