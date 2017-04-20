توفيت منذ قليل، والدة المخرجين شريف وعمرو عرفة بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفسية.

و يتلقي شريف وعمرو عرفة العزاء يوم الإثنين المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.