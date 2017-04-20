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وفاة والدة المخرج شريف عرفة
شريف عرفة

وفاة والدة المخرج شريف عرفة

الخميس، 20 ابريل 2017 10:50 ص

توفيت منذ قليل، والدة المخرجين شريف وعمرو عرفة بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفسية.
و يتلقي شريف وعمرو عرفة العزاء يوم الإثنين المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

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